È successo in provincia di Cosenza

Una donna di 42 anni è stata uccisa a coltellate dal marito. Il fatto è avvenuto oggi, lunedì 13 settembre, a Fagnano Castello, in provincia di Cosenza, in un appartamento del centro cittadino, dopo l’ennesimo litigio fra i due.

La vittima si chiamava Sonia Lattari mentre l’assasino è il 42enne Giuseppe Servidio, camionista. L’uomo l’ha colpita con diverse coltellate. Forse la gelosia alla base del gesto. All’arrivo dei soccorsi per la donna non c’era nulla da fare.

È stato lo stesso marito a chiamare i soccorsi dopo il delitto. L’uomo si trova adesso nella caserma dei carabinieri: è in stato di fermo mentre procedono gli accertamenti per comprendere la dinamica della tragedia familiare. La coppia ha due figli che non erano in casa al momento della lite culminata nel femminicidio.

Sul posto sono intervenuti i militari della compagnia di San Marco Argentano, il magistrato di turno e il medico legale.

Si è appreso che Giuseppe Servidio, per uccidere la moglie, ha usato un coltello domestico con il quale ha colpito la donna ripetutamente in particolare all’addome. Secondo quanto ha riferito l’uomo, ieri sera la moglie non sarebbe rientrata a casa e questo avrebbe scatenato l’ennesima lite tra i due.

Servidio, conosciuto come una persona all’apparenza mite, dopo l’omicidio ha chiamato il 112, avvisando i carabinieri di quanto era accaduto ed è stato bloccato poco distante da casa. L’uomo ha riportato delle ferite superficiali agli arti superiori che si è procurato nel corso della colluttazione con la vittima. Secondo quanto è stato accertato, al settore Servizi sociali del Comune di Fagnano Castello non erano mai pervenute segnalazioni riguardo liti tra Servidio e la moglie.