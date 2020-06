I principali segnali allarme di Covid-19, la malattia causata dal nuovo coronavirus (Sars-CoV-2), sono febbre, affaticamento e tosse secca. A volte, però, provoca anche sintomi simili a un raffreddore, come il naso che cola (o rinorrea). In relazione a ciò, si potrebberi confondere i sintomi allergici con quelli del Covid-19. Quindi, è giusto fare chiarezza.

I sintomi comuni dell’allergia:

– Rinorrea;

– Tosse secca e acuta;

– Prurito o lacrimazione degli occhi;

– Congestione.

C’è chi chiama un’allergia con il nome di febbre da fieno ma, in realtà, non provoca la febbre.

Le persone a volte chiamano allergie “febbre da fieno”, ma non ti danno la febbre.

I sintomi del Covid-19:

– Febbre;

– Tosse secca;

– Problema respiratorio;

– Dolori muscolari;

– Mal di gola;

– Fatica che si manifesta rapidamente;

– Problemi gastrointestinali come nausea o diarrea.

In caso di comparsa di questi sintomi, in particolare la febbre, si raccomanda di chiamare un medico. Se, poi, si è un soggetto allergico con cadenza annuale, bisogna fare attenzione ai sintomi che sono diversi da quelli avuti prima.

Le allergie gravi, poi, possono provocare una sensazione di oppressione al petto e di mancanza di respito, soprattutto se c’è anche l’asma. Tuttavia, questi sintomi – gravi – possono essere anche quelli del COVID-19. Quindi, è sempre meglio contattare immediatamente un medico.

Starnutire è un sintomo comune di coronavirus?

Il nuovo coronavirus non provoca starnuti. Ma se starnutiamo, è importante coprire il naso e la bocca con un fazzoletto per impedire la diffusione del virus. Dopodiché, le mani vanno lavate subito.

Gli occhi rossi: per l’allergia o il coronavirus?

Come riportato su Webmd.com, dall’1% al 3% delle persone con il Covid-19 ha anche gli occhi arrossati. Quindi, in caso di questo segno, è molto probabile che non si tratti di coronavirus. Il medico va chiamato in caso di occhi rossi ma con la manifestazione di altri sintomi associati all’infezione.

Si può avere allergia e Covid-19 allo stesso tempo?

Sì, possiamo sia avere un’allergia che l’infezione virale. In caso di sintomi classici dell’allergia (prurito agli occhi, naso che cola…) insieme a quelli del Covid-19 (affaticamento, febbre…), va contattato il medico.