A Los Angeles, in California, la situazione del Covid-19 è così drammatica che è stato chiesto alle ambulanze di non portare in ospedale i pazienti con poche possibilità di sopravvivenza perché le strutture sanitarie sono al collasso. Ne dà notizia la CNN.

Hilda Solis, supervisore della Contea, ha affermato: «Gli ospedali riportano situazioni disastrose e devono aprire persino le palestre della chiesa affinché fungano da unità ospedaliere. I nostri operatori sanitari sono esausti e malati, fisicamente e mentalmente». Si parla di «disastro umano».

Nella sola Contea di Los Angeles sono ricoverate quasi 7.900 persone, di cui il 21% si trova in terapia intensiva. Appena ieri sono stati comunicati altri 224 decessi, portando così il totale a oltre 11mila dall’inizio dell’epidemi.

Al personale delle ambulanze della Contea è stato, quindi, detto di non trasportare in ospedale pazienti con possibilità scarse di sopravvivenza: «Questo ordine emesso dai servizi medici di emergenza della Contea è molto specifico per i pazienti che hanno subito un arresto cardiaco e non possono essere rianimati sul campo», ha detto il dottor Jeffrey Smith, direttore operativo del Cedars-Sinai Medical Center. «Quei pazienti – ha aggiunto – hanno un tasso di sopravvivenza molto basso. Quindi, in questo momento, si ritiene che sia inutile portarli in ospedale».

Negli Stati Uniti ci sono Stati oltre 3.900 morti per il coronavirus nelle ultime 24 ore, come emerso dall’ultimo aggiornamento di John Hopkins.