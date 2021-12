Tutta colpa della diffusione di Omicron

Così come in Italia, anche in Francia si è registrato oggi, giovedì 23 dicembre, il picco di nuovi casi di Covid-19 in 24 ore dall’inizio della pandemia: circa 88mila.

Ne ha dato notizia il ministro della Sanità Olivier Véran, spiegando che si tratta del ”numero più alto di contagi dall’inizio della pandemia”. “Le cifre di oggi non sono buone” ha detto il ministro alla stampa. Tutta colpa della diffusione della variante Omicron del coronavirus, assai più contagiosa di quella Delta. I dati odierni, tra l’altro, equivalgono al 40% in più rispetto a giovedì scorso.

Alla luce di quanto sta accadendo in Francia, il ministro dell’Interno Gerald Darmanin ha chiesto ai prefetti e ai rappresentanti locali di tutto il Paese di annullare le cerimonie per le festività di fine anno. Per “coerenza” ed “esemplarità” e per evitare l’emergere di nuovi focolai “chiediamo di non organizzare le tradizionali cerimonie di auguri”, ha affermato il ministro in un telegramma.

Infine, il primo ministro Jean Castex ha già invitato sindaci di Francia di rinunciare alle festività del Nuovo Anno, annunciando anche il divieto di consumare alcolici in strada.