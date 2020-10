La decisione del Robert Koch Institute

In Germania oggi, giovedì 22 ottobre, è stato registrato un nuovo numero record di casi di coronavirus entro le 24 ore: 11.287. Il totale dei contagi sale quindi a 392.049, secondo quanto riportato dal Robert Koch Institute. Le vittime sono state 30, per cui il totale sale a 9.905.

Lo stesso istituto ha indicato 12 regioni italiane fra le zone «a rischio» di provenienza per chi arriva in Germania. Ovvero: Alto Adige, Valle d’Aosta, Umbria, Lombardia, Piemonte, Toscana, Veneto, Lazio, Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Sardegna.

Dalle ore 24 di domani, venerdì 23, chi entrerà in Germania dalle aree dichiarate a rischio scatta l’obbligo di quarantena.

Il Koch Institut ha anche esteso la lista delle aree a rischio aggiungendo l’Austria (ma non la Carinzia), la Svizzera, la Polonia e l’Irlanda. In pratica, nella lista delle zone a rischio entrano le Regioni in cui si superano i 50 nuovi contagi ogni 100 mila abitanti in una settimana.

Lothar Wieler, presidente dell’Istituto, ha affermato: «La situazione in generale è diventata molto grave. Tuttavia, al momento abbiamo ancora la possibilità di rallentare un’ulteriore diffusione del virus. Non vedo motivo perché il governo tedesco modifichi attualmente la sua strategia nella lotta contro il coronavirus».