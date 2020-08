Sono stati riscontrati 10 positivi al coronavirus sui 150 tamponi analizzati dei 475 effettuati nel residence di Isola di Santo Stefano, nell’arcipelago de La Maddalena, in Sardegna.

Tutti i presenti nella struttura, sia vacanzieri che staff, si trovano bloccati all’interno in attesa delle disposizioni dell’unità di crisi istituita dalla Regione. La quarantena è conseguenza di un ricovero di un lavoratore stagionale con i sintomi del Covid-19 all’ospedale di Sassari.

Ci sono stati tentativi di fuga, come quello di una coppia di turisti che stava per raggiungere l’aeroporto di Olbia ed è stata fermata dalle forze dell’ordine. Inoltre, alcuni proprietari di gommoni hanno denunciato una richiesta di noleggio proveniente dal resort per un trasporto a Palau, da dove poi si arriva agli aeroporti della Sardegna.

Il sindaco di La Maddalena ha attivato il livello superiore di controllo. Nessuno, infatti, può lasciare il resort.