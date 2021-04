Le parole del virologo e docente dell'università Statale di Milano

Riapertura dei ristoranti ? Il parere del virologo Fabrizio Pregliasco .

? Il parere del virologo . L’esperto ha anche parlato dell’ipotesi delle riaperture di altre attività a maggio.

Fabrizio Pregliasco, virologo e docente dell’università Statale di Milano, intervistato da Adnkronos a proposito della riapertura dei ristoranti di sera, ha affermato: «Sicuramente il ristorante di per sé è un luogo da considerare a rischio perché il bello della cena è lo stare insieme a lungo, ridere e scherzare, ed è dimostrato che tutto questo facilita lo sporco lavoro del virus».

«Facciamolo – ha aggiunto l’esperto – ma non con quel ‘liberi tutti’ che è stato un po’ il problema del passato. È chiaro che saranno fondamentali dei protocolli attenti. L’apertura negli spazi all’aperto dove c’è più ventilazione e più spazio mitiga un po’ il rischio, ma sarà fondamentale anche la responsabilità dei singoli perché non è solo il povero ristoratore che può far fronte a comportamenti di chi deborda un po’».

Per Pregliasco bisogna stare attenti «nella fase dell’ingresso e dell’uscita, mantenendo sempre il distanziamento tra le persone e magari rimettere la mascherina quando si è finito di mangiare».

Il virologo ha anche detto: «Non giochiamoci quello che potrebbe essere una riapertura successiva perché la cosa peggiore sarebbe aprire e poi dover chiudere come è successo l’anno scorso con l’effetto delle discoteche. Riaprire è ormai un desiderio e una richiesta pressante anche se siamo messi peggio della Germania, che è più impaurita pur avendo dati tutto sommato migliori dei nostri. Direi sì a riaperture per gradi valutando via via l’andamento dell’epidemia e l’andamento della vaccinazione. Una potenziale nuova ondata dobbiamo temerla e avere l’obiettivo di evitarla: questo dipende soprattutto della capacità e dalla velocità di vaccinazione».