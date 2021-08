Le parole del direttore dell'OMS in Europa, Hans Kluge

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) giudica «affidabile» una proiezione secondo cui da oggi al primo dicembre in Europa potrebbero contarsi altri 236mila morti a causa della pandemia da Covid-19.

A riferirlo, in conferenza stampa, è il direttore dell’OMS in Europa, Hans Kluge, che ha espresso preoccupazione anche per la recente «stagnazione» del tasso di vaccinazione nel continente.

Il direttore dell’OMS – Europa ha sottolineato come questo dato sia «molto preoccupante» anche a causa del basso tasso di vaccinazione, tra le categorie ritenute più a rischio, in alcuni Paesi del continente. La crescita dei contagi – come spiegato – è dovuta principalmente alla rapida diffusione della variante Delta, all’allentamento delle restrizioni e all’aumento numero dei viaggi e degli spostamenti compiuti durante i mesi estivi.

«Dobbiamo essere fermi e risoluti nel mantenere attive le varie misure di protezione, tra cui la campagna d’immunizzazione e l’uso delle mascherine. I vaccini sono il modo più efficace per avviare le riaperture e stabilizzare le economie», ha proseguito Kluge.

Sempre Kluge ha detto che una terza dose di richiamo del vaccino contro il Covid-19 è un modo per mantenere i più vulnerabili al sicuro e «non un lusso». «Una terza dose di vaccino non è un richiamo di lusso tolto a qualcuno che sta ancora aspettando un primo vaccino. È fondamentalmente un modo per proteggere i più vulnerabili».

Nel dettaglio, «nelle ultime sei settimane – ha sottolineato Kluge – le vaccinazioni sono diminuite del 14%, a causa di una mancanza di accesso ai vaccini in certi Paesi e la mancanza di un’accettazione della vaccinazione in altri». Kluge ha esortato ad aumentare la capacità di produzione e a condividere le dosi disponibili mettendo da parte eventuali tentazioni nazionaliste.