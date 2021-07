Le parole di Andrea Costa, sottosegretario alla Salute

Il Green pass «solo dopo la doppia dose di vaccino» perché «le indicazioni scientifiche e i pareri del CTS vanno in questa direzione e questa settimana si andrà verso questa soluzione».

Così Andrea Costa, sottosegretario alla Salute, ospite di Agorà Estate su RaiTre. «Sento parlare di green pass alla francese ma noi in Italia usiamo già il green pass, si può pensare di estenderlo e ampliarlo», ha aggiunto.

OBBLIGO VACCINO PER I DOCENTI

«Non possiamo pensare di non ripartire con l’anno scolastico in presenza, e per fare questo il personale docente deve essere vaccinato. Ci auguriamo di poterlo fare attraverso un’opera di sensibilizzazione. Qualora il problema dovesse persistere, credo che dovremo assolutamente prendere in considerazione l’ipotesi dell’obbligo vaccinale per questa categoria», ha affermato il sottosegretario.

PARAMETRI PER LE RESTRIZIONI

Costa ha anche detto che saranno rivisti i parametri per il cambio di zona, alla luce dell’aumento delle vaccinazioni: «Questa settimana ci sarà una riunione per rivedere i parametri dal momento che il quadro è cambiato. Bisogna dare importanza alle ospedalizzazioni e agli ingressi in terapia intensiva. Dobbiamo incrementare il rapporto di fiducia e proseguire su questa strada».