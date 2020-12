Non è più l'unico continente a non avere avuto casi di coronavirus

L’Antartide non è più l’unico continente a non essere ‘toccato’ dal nuovo coronavirus. Sì, perché 36 cileni sono risultati positivi al Covid-19. Media internazionali spagnoli hanno riferito che i contagiati si trovano alla base dell’esercito cileno, nota come O’Higgins, una delle 13 attive al Polo Sud.

Questa base, come riportato su ABC.net, si trovanella più più settentrionale della penisola antartica, nell’Antartide occidentale ed è descritta come «difficile da raggiungere anche in termini antartici».

Ora, il comitato scientifico per la ricerca sull’Antartide sta cercando di capire come la pandemia possa avere colpito il Polo Sud. Hanne Nielsen dell’Università della Tasmania, che fa parte di un progetto che esamina l’impatto dell’annullamento della stagione turistica antartica, ha affermato che la presenza del virus nel continente ha molte implicazioni.

«Il rilevamento di casi di COVID-19 in Antartide avrà un impatto su una serie di aree, dalla pianificazione e logistica dell’attività umana nel continente fino al processo decisionale di alto livello».

E ancora: «La natura remota dell’Antartide aumenta i rischi per la salute, quindi l’accesso all’Antartide potrebbe essere limitato per periodi più lunghi. La presenza del Covid-19 ha anche implicazioni per la fauna locale, perché gli esseri umani potrebbero trasmettere il virus ad altre specie».