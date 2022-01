Si trova all'ospedale San Martino di Genova

L’ex calciatore Antonio Cassano, positivo al Covid-19, è ricoverato nel reparto di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova.

Cassano, 39 anni, è in buone condizioni ma il ricovero è stato deciso per sicurezza, per un principio di polmonite. La moglie Carolina Marcialis, su Instagram, ha smentito le voci secondo cui il marito non si sarebbe vaccinato: “Lo è con due dosi, mi fa piacere che uno la mattina si sveglia e decide di scrivere il c… che vuole”.

L’ex attaccante barese di Roma, Sampdoria, Real Madrid e della Nazionale era risultato positivo poco prima di Natale, poi nel corso dei giorni il peggioramento con la decisione di andare al San Martino dove viene seguito dall’équipe del professor Matteo Bassetti.

Le condizioni di Cassano, come detto, non destano preoccupazione. Si è appreso che l’ex azzurro è stato ricoverato il 2 gennaio scorso e già domani tornerà a casa, come confermato da Salvatore Giuffrida, direttore generale del San Martino, che ha raccontato: “Quando è arrivato aveva una saturazione a 95”.

Cassano è stato curato con l’antivirale Remdesivir. Il ricovero è stato deciso in accordo con il medico di famiglia.