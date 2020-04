Un nuovo test anticorpale per verificare se qualcuno sia stato infettato o meno dal coronavirus, ritenuto accurato al 99%, è stato autorizzato per l’uso in tutta Europa.

L’azienda Abbot, come riportato su Independent, ha annunciato che prevede di inviare milioni di test nel Continente entro la fine di maggio. Al test diagnostico di Abbot è stato assegnato il marchio CE che dimostra che è conforme alle norme di sicurezza dell’Unione Europea e ora può essere utilizzato nei laboratori per testare gli anticorpi che si sono sviluppato quando una persona è risultata positiva al Covid-19.

Il test identifica la proteina IgG che il corpo produce quando è stato infettato dal coronavirus e può restare nell’organismo per mesi e forse per anni. Nei test di Abbott è stato evidenziata un’accuretezza superiore al 99% del test anche quattordici giorni dopo la comparsa dei sintomi.

I test sugli anticorpi – si ricorda – sono cruciali per identificare i pazienti che hanno avuto l’infezione da coronavirus e hanno sviluppato l’immunità perché ciò gli consentirà di tornare al lavoro.

Mike Clayton, amministratore delegato della divisione diagnostica di Abbot – Nord Europa, ha dichiarato: «Abbott si è concentrato sul lancio dei test COVID-19 nel mercato il più rapidamente possibile per contribuire a far fronte a questa pandemia. Siamo orgogliosi di essere in grado di fornire immediatamente i nostri test anticorpali in quanto aiuteranno a capire chi ha avuto il virus».