I dati dalle due Regioni

In Puglia, nelle ultime 24 ore, sono stati effettuati 2.630 test per l’infezione da Covid-19 e sono stati registrati 23 casi positivi: 3 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 9 in provincia di Foggia, 8 in provincia di Lecce, 1 riguardante un residente fuori regione.

Non sono stati registrati decessi. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 249.211 test. 3973 sono i pazienti guariti. 152 sono i casi attualmente positivi.

Si tratta del numero più elevato degli ultimi due mesi. Da sottolineare, però, che 8 sono migranti, sbarcati in Salento a bordo di imbarcazioni di fortuna.

L’Asl, tramite il direttore generale Rodolfo Rollo, ha chiarito che si tratta di cittadini stranieri il cui arrivo è stato gestito dalla Prefettura di Lecce.

Anche in Abruzzo si è registrato il dato più alto dallo scorso 29 maggio, giorno del primo azzeramento dei contagi. Infatti, sono stati accertati 19 nuovi casi. Sedici dei diciannove casi riguardano altrettanti migranti ospiti del Cas di Gissi (Chieti), di cui ha dato notizia ieri pomeriggio il governatore Marco Marsilio. Il totale dei pazienti affetti da Covid-19 sale a 3.420. I guariti sono 2.808. Nessun decesso recente: il bilancio delle vittime resta fermo a 472. Gli attualmente positivi al virus, in aumento di 15 unità rispetto a ieri, sono 140: 19 pazienti (+1) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, uno (invariato) + in terapia intensiva e 120 (+14) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.