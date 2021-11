L'annuncio del cancelliere Schallenberg

Torna il lockdown in Austria e riguarderà tutti, anche i vaccinati.

In Austria ci sarà anche l’obbligo vaccinale dal 1° febbraio 2022.

La decisione annunciata dal cancelliere Schallenberg.

Da lunedì 22 novembre in Austria tornerà il lockdown, anche per i vaccinati. L’obiettivo è contenere la diffusione della quarta ondata di Covid-19.

Come ha affermato il cancelliere Alexander Schallenberg, “è l’unica opzione”. Il lockdown durerà al massimo 20 giorni e dal 13 dicembre il lockdown, però, interesserà soltante le persone vaccinate.

Ma non finisce qui. Sempre in Austria, dal 1° febbraio 2022, sarà imposto l’obbligo vaccinale alle persone che a quel giorno non avranno ricevuto alcuna dose del vaccino contro il Covid-19. L’Austria diventa così il primo Paese dell’Unione Europea ad imporre il vaccino.

“Dobbiamo guardare davanti alla realtà, chi è contro al vaccino compie un attento alla nostra salute, non vogliamo la quinta e la sesta ondata, il virus non va via, il virus resta”, ha detto il cancelliere Schallenberg annunciando da Innsbruck in Tirolo sia la vaccinazione obbligatoria che il lockdown generale globale.