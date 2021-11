C’è preoccupazione in Sicilia per la crescita del contagio e la parallela frenata delle somministrazioni di prima dosi che mostrano uno zoccolo duro no vax che rischia di far ripiombare la Sicilia nell’incubo Covid19

Un aumento di oltre il 36% dei casi

In Sicilia nella settimana 3-9 novembre si registra un peggioramento dei casi attualmente positivi per 100 mila abitanti (177) e si evidenzia un aumento dei nuovi casi (36,4%) rispetto alla settimana precedente.

Gli ospedali reggono

Sotto soglia di saturazione i posti letto in area medica (10%) e in terapia intensiva (5%) occupati da pazienti Covid-19. I dati sono contenuti nel report settimanale della Fondazione Gimbe.

Crollano le prime dosi di vaccino

Crollano del 75% in tre settimane le prime dosi di vaccino anti Covid19 e ancora 2,7 milioni sono gli over 50 da vaccinare. Mentre anche le terze dosi non decollano e al palo sono anche le forniture di vaccini. Il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe chiede un “cambio di marcia per contenere la quarta ondata”. In particolare, rileva il report, dopo aver sfiorato quota 440 mila nella settimana 11-17 ottobre, in tre settimane il numero dei nuovi vaccinati è crollato del 75,4% attestandosi a 108.497 nella settimana 1-7 novembre. Di questi, il 72,2% sono persone in età lavorativa.

Il confronto fra settimane

Confrontando i dati della settimana 27 ottobre-2 novembre con quelli della settimana 3-9 novembre, i nuovi casi di Covid19 sono passati (nel Paese) da 29.841 a 41.091 (+37,7%), i decessi da 257 a 330. Continuano a salire anche i ricoveri in ospedale di pazienti con sintomi, passati da a 2.992 a 3.436 (14,8%) e i pazienti ricoverati per Covid in terapia intensiva, passati da 385 a 421 (+9,4%), così come le persone in isolamento domiciliare, passate da 81.070 a 96.348, pari a +18,8%. Nelle ultime tre settimane, inoltre, rileva il monitoraggio Gimbe, l’aumento della circolazione virale è ben documentata dall’incremento sia del rapporto positivi/persone testate (da 3,6% a 9,9%), sia del rapporto positivi/tamponi molecolari (da 2,4% a 4,7%).

La situazione vaccinale in Sicilia

La popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari 70,1% (media Italia 76,4%) a cui aggiungere un ulteriore 3,2% (media Italia 2,6%) solo con prima dose; il tasso di copertura vaccinale con dose booster è del 23,7% (media Italia 39,5%).

La situazione nelle singole province

Questo l’elenco dei nuovi casi per 100 mila abitanti dell’ultima settimana suddivisi per provincia: Messina 123, Catania 94, Siracusa 86, Enna 54, Trapani 54, Caltanissetta 51, Agrigento 37, Palermo 33, Ragusa 18.