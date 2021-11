Il padre è un no vax. Lei, 16 anni, con l’appoggio della madre vuole vaccinarsi. Il caso finisce in tribunale e il giudice dà ragione alla ragazza. La storia si svolge a Palermo.

“La mamma si è rivolta a me in estate, – ha raccontato il legale delle due – spiegando il caso: una figlia nata da un’unione di fatto che finisce poco dopo la sua nascita. La ragazza, in estate, va all’hub della Fiera di Palermo per vaccinarsi, le dicono che ci vuole l’autorizzazione di entrambi genitori, il sì congiunto”.

“Il padre – racconta l’avvocato – tramite un parente si dice contrario, perché è un no vax. Noi inviamo una raccomandata, ma lui non risponde. Allora facciamo ricorso”. Il giudice lo accoglie. La giovane. tra qualche giorno riceverà la sua dose di vaccino.

Tornano a crescere i contagi

Torna a crescere la curva dei positivi al Covid19. In aumento anche i posti occupati nelle Terapie intensive. E’ quanto emerge dai nuovi dati pubblicati da Agenas che evidenziano la risalita, dopo settimane di stabilità, della percentuale di posti di terapia intensiva occupati da pazienti Covid che passano dal 4 al 5%.

Le regioni a rischio

In particolare, la curva sale in Friuli Venezia Giulia – dove arriva all’11% – e nelle Marche. Entrambe le regioni superano la soglia di allerta del 10% che rappresenta uno dei parametri stabiliti dagli esperti per il passaggio della Regione in zona gialla.

Salgono anche in Piemonte, dal 3 al 4%, così come in Liguria e in Veneto, dal 4 al 5%. Stabili invece i dati delle altre regioni, tra cui la Sicilia, con il 9% dei posti letto occupati in Rianimazione.