Le indicazioni su chi può ricevere la nuova dose all’hub e come

Aperte le prenotazioni per il richiamo con siero Janssen

Possono prenotarsi chi ha ricevuto il siero almeno sei mesi fa

Sarà somministrato un vaccino a mRna

Al via i richiami per chi ha fatto il vaccino Janssen, anche noto come Johnson & Johnson. Da ieri sono aperte le prenotazioni sulla piattaforma della Fiera del Mediterraneo.

Prenotazioni su internet

Per perfezionare la prenotazione basta cliccare su questo link https://fiera.asppalermo.org/site/vaccino/1/dose-booster-janssen-johnson-j e compilare i campi richiesti.

All’hub vaccinale della Fiera, come sempre, bisognerà portare una copia della prenotazione, la tessera sanitaria e un documento di identità valido.

Chi può prenotarsi

Possono prenotarsi tutti i cittadini – indipendentemente dall’età – che abbiano ricevuto il vaccino Janssen almeno sei mesi fa; sarà somministrato un vaccino a mRna.

Costa “Confermata l’efficacia del richiamo”

“È un atto che serve per rafforzare la propria protezione dal Coronavirus, per questo tutti coloro che si sono vaccinati con Janssen da almeno sei mesi dovrebbero fare il richiamo – dichiara il commissario Covid della Città metropolitana di Palermo, Renato Costa –. Su questo l’Agenzia italiana del farmaco è stata molto chiara: evidenze scientifiche recenti confermano l’efficacia del richiamo, soprattutto con vaccino a mRna, nel potenziare la risposta immunitaria al siero Janssen”.

“Raccomandata terza dose”

Costa continua parlando anche delle somministrazioni degli altri sieri: “Così com’è fortemente raccomandata la terza dose a chi ha completato il ciclo vaccinale e rientra nelle categorie individuate dal ministero della Salute: over 60, medici e sanitari, ospiti e personale delle rsa, fragili e persone con gravi immunodeficienze. Non ha senso proteggersi a metà. Se l’unica garanzia di un ritorno alle nostre vite è il vaccino, e al momento lo è, bisogna vaccinarci tutti, anche più volte”.

Gli orari dell’hub

All’hub della Fiera intanto, continuano anche le somministrazioni di prime, seconde e terze dosi, ogni giorno dalle 9 alle 19. Stesso orario di apertura per l’ufficio Green Pass, mentre i tamponi in modalità drive-in si effettuano ogni mattina dalle 8 alle 13.