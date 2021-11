Le parole del sottosegretario di Stato alla Salute

Andrea Costa, sottosegretario alla Salute, a Rai Radio 1, ha affermato: “Noi siamo stati i primi a introdurre l’obbligo vaccinale per i sanitari. Bisogna riflettere se farlo con altre categorie, quella che sono a contatto con il pubblico, tipo le forze dell’ordine o chi lavora nella grande distribuzione. Saranno valutazione che dovremmo fare attenzionando i dati, ma dobbiamo guardare al futuro con fiducia e dobbiamo continuare a rispettare le regole”. E ha aggiunto: “Il tema dell’obbligatorietà vaccinale non l’abbiamo scelta perché abbiamo scelto un rapporto di fiducia con i cittadini”.

DIDATTICA A DISTANZA

Costa ha anche rivelato che l’obiettivo del Governo Draghi “è limitare il più possibile la DAD, detto questo abbiamo rivisto le regole favorendo la scuola in presenza. I dati per ora ci permettono di andare avanti per questa strada”. “Rispetto allo scorso abbiamo una situazione migliore, con l’85 per cento di vaccinati”, ha aggiunto.

Sull’obbligo vaccinale è intervenuto oggi anche Antonio Tajani, eurodeputato di Forza Italia, dopo avere ricevuto la terza dose del vaccino anti Covid-19: “Credo che vaccinarsi sia il miglior sistema per sconfiggere il coronavirus, per salvare vite umane ma anche per salvare la nostra economia. In un momento così difficile in tutta Europa, ma anche in Italia dove la situazione è migliore, bisogna vaccinarsi; serve una grande campagna per la terza dose e credo che debba essere obbligatoria per tutti coloro che operano nel mondo della sanità”.