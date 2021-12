La stretta del Governo di Vienna contro i No Vax

In Austria obbligo vaccinale.

Multa di 600 euro ogni 3 mesi per chi non si vaccina.

Ieri 5.192 nuovi casi di Covid-19 e 43 morti.

Continua la stretta in Austria contro i No Vax per contenere l’avanzata della pandemia di Covid-19 nel Paese.

Il Governo di Vienna, infatti, ha preparato un disegno di legge che prevede una multa di 600 euro ogni tre mesi per coloro che non si vaccineranno contro il Covid-19 entro il 15 marzo del prossimo anno. Lo riporta oggi, lunedì 6 dicembre, il quotidiano austriaco Kurier.

La bozza si compone di tre punti: la prima vaccinazione, una seconda vaccinazione non prima di 14 giorni e non oltre 42 dalla prima e la dose di richiamo che deve essere effettuata non prima di 120 giorni e non oltre i 270 giorni dal completamento del ciclo vaccinale. I vaccini di BioNtech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca e Johnson & Johnson sono riconosciuti.

Sono esentati dall’obbligo bambini sotto i 14 anni, donne incinta, chi è guarito da meno di 180 giorni e altre persone che non possono essere vaccinate per motivi medici. Le donne che hanno partorito e i ragazzi che compiono 14 anni hanno un mese di tempo per ricevere la prima dose.

Ieri, domenica 5 dicembre, in Austria sono stati registrati 5.192 nuovi casi di coronavirus, con una media settimanale di 7.885. I decessi sono stati 43, portando il bilancio totale delle vittime della pandemia a 12.796.