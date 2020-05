Raccomandazioni sulle mascherine per i bambini

Chissà ancora per quanto tempo dovremmo convivere con le mascherine… ma anche i bambini devono indossarle come gli adulti?

Ebbene, secondo gli esperti, come riportato su Futura-Sciences.com, non è raccomandata per i piccoli sotto i due anni, soprattutto se lontani dagli sguardi dei grandi. Il rischio? Soffocamento e difficoltà respiratorie.

In linea generale, come spiegato dal dr. Damier Mascret su France 2, «quando il bambino non è in grado di rimuovere la mascherina da solo, non è consigliata». E ancora: «Prima dei 6 anni indossare una mascherina non ha molto senso perché il bambino non ne comprende il motivo e la rimuoverà costantemente», ha spiegato il pediatra Robert Cohen sul sito di Allodocteurs. Invece, oltre gli 11 anni la mascherina va messa, soprattutto a bordo dei mezzi del trasporto pubblico, nei negozi, negli spazi pubblici…

Naturalmente, meglio optare per mascherine specifiche per i bambini, già utilizzate negli ospedali per chi soffre di forme gravi di asma, allergie, immunosoppressione o altre patologie gravi.

Infine, al netto dell’uso della mascherina, il modo più efficace per prevenire la trasmissione del coronavirus (ma anche di altre infezioni virali) è insegnare ai bambini le regole igieniche di base: lavarsi le mani dopo avere toccato gli oggetti sporchi, prima di mangiare, non scambiare oggetti con altri bambini, ecc.