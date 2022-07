Le parole del noto infettivologo genovese

“Picco raggiunto. Ora si scende ma non velocemente. Convivere vuol dire anche evitare il conto giornaliero dei tamponi positivi”. Così l’infettivologo Matteo Bassetti su Facebook, facendo il punto della situazione del Covid-19 in Italia.



L’esperto genovese ha spiegato che “anche in Italia abbiamo raggiunto probabilmente il picco di questa fiammata estiva e si sta iniziando a vedere un’importante discesa”, sottolineando che, per convivere con il coronavirus, “dobbiamo fare meno tamponi. Ne facciamo troppi. Che senso ha oggi con un virus che è molto simile a un’influenza?”.

Il irettore della clinica malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova ha aggiunto che adesso “inzierà la discesa dopodiché ci dovremo anche abituare, la convivenza è fatta di alti e bassi. lo mi auguro che in autunno saremo più preparati a vivere questi alti e bassi”.

Bassetti ha, infine, ricordato che “poiché abbiamo ricoverato molte persone, che hanno tutto tranne il Covid, magari hanno il tampone positivo ma sono lì per ictus, infarto o altri problemi, la durata dei ricoveri è molto maggiore di quella che avevamo prima. Di quei 100 che sono in ospedale con il tampone positivo solo 2 su 10 hanno realmente il Covid. Lo hanno detto tutte le società scientifiche”.

A conferma di quanto sostenuto da Bassetti, ieri, lunedì 18 luglio, in Italia, si è confermato il calo della curva epidemica, come riportato dal bollettino quotidiano del Ministero della Salute (che l’infettivologo genovese vorrebbe che sia sospeso). Ci sono stati, infatti, 31.204 nuovi casi di Covid-19 contro i 67.817 del giorno precedente e i 37.756 del lunedì scorso. I tamponi effettuati sono stati 135.642 con un tasso di positività che è salito lievemente dal 22,8% al 23%. I decessi sono stati 112 (domenica 79) per un totale di 170.037 vittime dall’inizio della pandemia. In aumento le terapie intensive, 14 in più, in tutto sono 417 con 41 ingressi del giorno. E continua a crescere anche il numero dei ricoveri ordinari: sono 272 in più, per un totale di 10.848.