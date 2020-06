Negli ultimi giorni a Bologna ci sono stati due nuovi focolai di coronavirus. L’uno è ‘esploso’ all’interno di un’azienda, l’altro in una comunità a Casalecchio.

Raffaele Donini, assessore regionale alla Sanità, ha confermato la notizia al termine di una visita avvenuta stamattina al Policlinico Sant’Orsola del capoluogo emiliano.

«Sono due o tre i cluster individuati- ha spiegato Donini – uno è in una comunità a Casalecchio, un altro in un’azienda. Ci sono meno casi sporadici, quindi i nuovi positivi sono tutti riconducibili a questi focolai».

«Intensificheremo ulteriormente le indagini epidemiologiche per circorscrivere il prima possibile questi focolai», ha aggiunto l’assessore che poi ha detto: «Bisogna tenere altissima la guardia perché il virus c’è ancora. Il mio auspicio è che i cittadini, nell’ambito del ritorno alla normalità, mantengano il più possibile protezioni e norme di sicurezza ancora in vigore. Soprattutto a Bologna dove negli ultimi giorni abbiamo assistito ad alcuni focolai».

Per l’assessore «non possiamo trascurare niente e non abbasseremo la guardia. Oggi ci sono le condizioni per un’indagine epidemiologica efficace».

In Calabria, infine, sono state istituite due mini zone rosse a Palmi, comune in provincia di Reggio Calabria, dove sono stati registrati 8 casi positivi al Sars-CoV-2.