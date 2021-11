In Baviera scattano nuove restrizioni

In Germania aumento esponenziale dei nuovi casi di coronavirus.

Oltre 23mila nelle ultime 24 ore e 37 vittime.

Sale l’incidenza dei ricoveri.

Nelle ultime 24 ore, in Germania, ci sono stati 23.543 nuovi casi di positività al coronavirus. Un dato che dimostra una tendenza ad un forte aumento nel numero dei contagi. Secondo i dati del Rober Koch Institute il tasso di infezione per 10mila abitanti è attualmente del 191,5, contro i 149,4 della scorsa settimana e i 62,6 dello scorso mese. Le vittime nelle ultime 24 ore sono state 37.

Il bilancio complessivo in Germania, dall’inizio della pandemia, è di 4.779.675 contagi e 96.529 decessi. In Italia, invece, l’ultimo aggiornamento è di 4.802.225 contagi e 132.365 vittime.

I LAND CON PIÙ CONTAGI

Nel dettaglio, il contagio è particolarmente alto in due land orientali. In Sassonia l’incidenza è arrivata a 444 casi, con valori oltre a 500 in tre città e cinque dei dieci distretti. In Turingia l’incidenza tocca i 419,9 contagi. Segue la Baviera, nel sud della Germania, con una incidenza di 293 casi. In crescita anche l’incidenza dei ricoveri, arrivata a 3,91 ogni 100mila abitanti su scala nazionale. Il picco in Germania fu raggiunto a Natale 2020 con una incidenza di 15,5 ricoveri ogni 100mila abitanti.

NUOVE RESTRIZIONI

Come conseguenza, sono state introdotte nuove restrizioni anti contagio in Baviera. Da oggi, domenica 8 novembre, per entrare in locali al chiuso come i ristoranti serve il green pass per provare di essere vaccinati o guariti. Per gli altri è richiesto un test molecolare, quello rapido non basta. In molti luoghi chiusi bisogna, inoltre, portare la mascherina FPP2. A spingere sulle restrizioni in Baviera, dove vivono 13 milioni di persone, è la crescita dei ricoveri in terapia intensiva, arrivati ieri a 552.