Le parole del commissario per l'emergenza Covid

Il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario all’emergenza Covid-19, ha affermato: “Ci sono buone notizie: sembra che siamo arrivati al plateau della curva per ciò che riguarda l’Omicron e si sta andando in discesa”.

Lo ha detto a margine della sua visita al centro vaccinale del Portello a Milano, parlando dell’andamento dell’epidemia nel nostro Paese. “Speriamo che questo sia il trend consolidato. Negli ultimi due giorni anche in Lombardia il numero degli ingressi in ospedale è inferiore al numero dei dimessi. Questo fa ben sperare”, ha aggiunto.

Sul fronte della vaccinazione, Figliuolo ha detto: “La campagna sta andando avanti secondo i ritmi che ci eravamo prefigurati. In questo momento abbiamo superato l’87% di persone totalmente vaccinate e siamo a 30 milioni e 300mila booster su una possibile platea adesso di 39 milioni e mezzo”. “Quindi – ha proseguito – questo ha fatto sì che ci sia stata una buona barriera contro la variante Omicron”.

Figliuolo ha anche commentato l’affermazione di Hans Kluge (OMS), secondo cui la pandemia starebbe per finire: “Io me lo auguro: se il plateau viene confermato, la curva va a scendere, e per l’esperienza che abbiamo di questa malattia potrebbe scendere molto velocemente”.

“Se si dovesse andare verso una fase endemica – ha proseguito – ne saremmo tutti contenti ma ora dobbiamo spingere sulle dose per i bambini e i richiami. Questo ci darà una grande garanzia: quando questa terza dose di massa raggiungerà numeri buoni sicuramente andrà bene”.