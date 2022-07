L'allarme dell'Organizzazione Mondiale della Sanità

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato ieri, giovedì 30 giugno, che si attende in Europa “livelli elevati” di Covid-19 in estate e ha chiesto di monitorare da vicino il coronavirus dopo che i casi giornalieri sono triplicati in un solo mese.

Hans Kluge, direttore per l’Europa dell’OMS, ha affermato: “Poiché i Paesi di tutta Europa hanno revocato le misure sociali in vigore, il virus circolerà a livelli elevati per tutta l’estate. Il virus non scomparirà solo perché i Paesi smetteranno di monitorarlo. Continuerà a contagiare, a mutare e a uccidere”.

A causa della sottovariante Omicron BA.5, il numero dei casi nei circa 50 Paesi della zona europea dell’OMS si è avvicinato nell’ultima settimana a 500mila al giorno. A fine maggio, invece, la cifra era di 150mila. Tuttavia, dopo che sono oscillati tra i 4mila e i 5mila per gran parte dell’inverno, il bilancio delle vittime resta basso, cioè di circa 500, lo stesso dell’estate 2020.

Gli aumenti di casi si stanno ricostrando in quasi tutti i Paesi europea. Oltre all’Italia, anche in Portogallo, Lussemburgo, Francia, Grecia, Cipro, Germania e Austria. Kluge si augura che “gli ampi programmi di vaccinazione che la maggior parte degli Stati membri ha in atto, così come le infezioni passate, possano evitare le conseguenze più gravi che abbiamo visto all’inizio della pandemia”.