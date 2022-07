86.334 nuovi casi nelle ultime 24 ore

Roberto Speranza, ministro della Salute, a margine di un evento della CGIL, a proposito del rialzo dei contagi di Covid-19 in Italia, ha affermato: “Le mascherine sono e restano sempre fondamentali, chiediamo alle persone di avere ancora un atteggiamento di prudenza e dobbiamo ancora insistere sulla campagna di vaccinazione”.

Il ministro ha aggiunto: “Bisogna pensare che la battaglia sia definitivamente vinta e tenere alto il livello di attenzione. Continuo a insistere soprattutto sui più fragili e su chi ha più di 80 anni, è importante fare subito la seconda dose di booster e non aspettare l’autunno”.

In effetti, anche oggi i nuovi casi di Covid-19 in Italia hanno superato la soglia degli 80mila, 86.334 per la precisione, 3mila in più rispetto a ieri, con 316mila tamponi.

Il bollettino odierno del Ministero della Salute registra anche 72 decessi (+13) e un tasso di positività del 27,3% (-0,8 punti percentuali).

In Lombardia sono 11.574 i nuovi positivi, nel Lazio 11.529 e in Campania 10.699. In Sicilia, invece, i nuovi casi sono stati 6.306, con un tasso di positività del 27,9%.

Gli attualmente contagiati salgono a 929mila (+45mila), dei quali 921mila in isolamento domiciliare, 6.830 ricoverati nei reparti ordinari (+238) e 264 in terapia intensiva (+3). Nelle ultime 24 ore sono 42.611 le persone dimesse o guarite.

Infine, secondo l’Istituto Superiore di Sanità (ISS), la sottovariante Omicron 5 di Sars-CoV-2 è ora prevalente in Italia: “La proporzione di BA.5 sul totale dei sequenziamenti genomici di buona qualità presenti” nella piattaforma “I-Co-Gen è aumentata al 60,71% della settimana 25” dell’anno, quella in corso, “dal 23,74% della settimana 23”, passando per il 34,4 della settimana 24 (dato aggiornato a giovedì 23 giugno). “Contestualmente, la proporzione di BA.2 è diminuita dal 58,14% al 17,86%”.