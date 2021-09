Le parole della professoressa Sarah Gilbert

Per Sarah Gilbert , la sviluppatrice del vaccino di AstraZeneca, il Covid-19 diventerà come un raffreddore .

per prevenire le pandemie future. Per la dott.ssa Gilbert i Governi non hanno imparato la lezione.

Il Covid-19 alla fine diventerà come gli altri coronavirus che circolano e che causano il raffreddore. Lo ha affermato una scienziata di fama mondiale, come riportato su Evening Standard.

La professoressa Sarah Gilbert, il cui lavoro ha portato allo sviluppo del vaccino di Oxford/AstraZeneca, ha spiegato, durante un webinar della Royal Society of Medicine, che il coronavirus si indebolirà nel tempo e “alla fine” diventerà come gli altri.

“Viviamo già con quattro diversi coronavirus umani a cui non pensiamo mai molto e alla fine Sars-CoV-2 diventerà uno di quelli“, ha detto. “È solo una questione di quanto tempo ci vorrà per arrivarci e quali misure dovremo prendere per gestirlo nel frattempo”, ha aggiunto. La scienziata ha anche rivelato che sta lottando per ottenere finanziamenti per aiutare a prevenire le future pandemie. Ieri, mercoledì 22 settembre, infatti, ha dichiarato che sta “aspettando” finanziamenti per esaminare i vaccini per le altre malattie infettive.

È necessario lavorare per prepararsi alle pandemie future, ha avvertito la scienzata, aggiungendo che piccoli investimenti ora potrebbero potenzialmente far risparmiare miliardi di soldi a lungo termine. Inoltre, ha affermato che la mancanza di investimenti da parte dei governi e di altre fonti di finanziamento della ricerca dimostra che non hanno imparato le lezioni sull’importanza della preparazione alla pandemia.

“Stiamo ancora cercando di raccogliere fondi per sviluppare altri vaccini su cui stavamo lavorando prima della pandemia contro le malattie che hanno causato epidemie in passato e causeranno epidemie in futuro: il virus Nipah, il virus della febbre di Lassa e il coronavirus Mers sono tre su cui stiamo cercando di raccogliere fondi”, ha spiegato la scienziata.

La professoressa di vaccinologia allo Jenner Institute di Oxford e al Nuffield Department of Clinical Medicine ha aggiunto: “Dobbiamo iniziare a pianificare una futura pandemia. Non voglio deprimere le persone facendo loro pensare che tutto questo accadrà di nuovo, è davvero qualcosa a cui solo in pochi dovrebbero pensare. Quelli di noi che lavorano alla preparazione alla pandemia vogliono davvero essere in grado di mettere in atto tutti i piani in modo da poter rispondere meglio la prossima volta, in modo da avere una risposta più rapida e forse avere l’opportunità di fermare la diffusione di un nuovo virus nella fase in cui è un focolaio piuttosto che una pandemia”.