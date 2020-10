La decisione del presidente Alberto Cirio

Così come in Lombardia e Campania, scatterà anche in Piemonte il coprifuoco notturno per contenere l’incremento dei nuovi casi di coronavirus. Il presidente della Regione, Alberto Cirio, di concerto con il ministro della Salute Roberto Speranza, ha deciso di introdurre il divieto di spostamento da lunedì prossimo, 26 ottobre, dalle 23 alle 5.

La decisione deriva dal balzo dei contagi in Piemonte. Nelle ultime 24 ore, infatti. sono stati registrati 2.032 nuovi casi di coronavirus su 12.665 tamponi effettuati. Sono 1362 i ricoveri ospedalieri (+136) di cui 85 in terapia in terapia intensiva. L’unità di crisi della Regione ha censito anche 9 vittime. Le persone in isolamento domiciliare sono 15.016.

A Un giorno da Pecora, su Radio1, il presidente Circio ha affermato: «Oggi c’è un’accelerazione e buonsenso e rigore fanno sì che le accelerazioni vanno prese subito di petto». Perciò, «se lo si decide al massimo da lunedì bisognerà prevederlo (il coprifuoco, n.d.r) perché c’è bisogno che la gente possa programmarsi la vita».