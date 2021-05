A Palazzo Chigi si riunisce la cabina di regia

Oggi, alle 16, a Palazzo Chigi, si riunirà la cabina di regia per decidere sulle riaperture e il coprifuoco. Successivamente potrebbe essere convocato il Consiglio dei Ministri.

COPRIFUOCO

Il coprifuoco, come reso noto dal Corriere della Sera, sarà del tutto eliminato da luglio. Dal 24 maggio, invece, dovrebbe essere spostato di un’ora (23) e, dopo un paio di settimane, di due (24). La Lega, però, vorrebbe che il coprifuoco venga eliminato già dal 2 giugno.

CONSUMAZIONI

Dall’1 giugno sarà possibile consumare nei bar e nei ristoranti non solo al tavolo ma anche al bancone. Tuttavia, anche in questo caso, la Lega spinge affinché la data venga anticipata al 24 maggio.

APERTURA SERALE

Ci sono ministri e governatori che vorrebbero consentire l’apertura anche a cena dei ristoranti, sempre a partire dall’1 giugno. La decisione sarà presa in relazione all’andamento della curva epidemica. In caso favorevole, al tavolo potranno sedersi al massimo quattor persone, a meno che non si tratti dello stesso nucleo familiare. Inoltre, bisognerà indossare la mascherina quando non si sta seduti. Proprio come succedeva la scorsa estate.

PISCINE E PALESTRE

Il 1° giugno riaprono le palestre. Non è stata, invece, fissata una data per la riapertura delle piscine al coperto. Invece, quelle all’aperto torneranno ad essere fruibili dal pubblico a partire dal 15 maggio, così come i stabilimenti balneari.

CENTRI COMMERCIALI

Dal prossimo settimana, cioè quello del 22 e 23 maggio, i centri commerciali potrebbero restare aperti. Si dovrà rispettare il protocollo che impone l’obbligo di indossare la mascherina e il contingentamento degli ingressi nei vari esercizi commerciali che si trovano all’interno delle strutture.

MATRIMONI

Già dal 15 giugno potrebbe essere possibile organizzare i banchetti per i matrimoni con il requisito della certificazione verde (green pass) per gli invitati: ovvero via libera in caso di vaccinazione, guarigione dal Covid-19 (con certificato rilasciato dalla ASL o dal medico di base) e tampone negativo nelle ultime 48 ore.

PARCHI TEMATICI

Il decreto in vigore dal 26 aprile prevede che i parchi tematici possano essere aperti al pubblico a partire dal 1° luglio. L’ipotesi è quella di consentire l’apertura dal 1° giugno o dal 15 giugno con il protocollo che prevede prenotazione obbligatoria online, distanziamento tra le persone e mascherina sempre indossata.