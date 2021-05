Nuovo decreto Covid in Gazzetta Ufficiale

Scatta il coprifuoco dalle 23, non più dalle 22.

Dal 7 al 20 giugno il coprifuoco scatterà dalle 24.

Dal 21 giugno l’abolizione.

Ieri sera, martedì 18 maggio, è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto legge Covid, approvato in Consiglio dei Ministri.

Il decreto entra in vigore «il giorno stesso della sua pubblicazione». Quindi, tutte le sue misure sono immediatamente operative, inclusa quella sul coprifuoco. Da stasera, quindi, il blocco notturno degli spostamenti scatta alle 23 anziché alle 22.

Nel dettaglio, fino al 6 giugno, in zona gialla, i limiti orari agli spostamenti […] hanno inizio alle ore 23:00 e terminano alle ore 5:00 del giorno successivo, fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità o per motivi di salute.

A seguire, dal 7 giugno al 20 giugno, in zona gialla, i limiti orari agli spostamenti hanno inizio alle ore 24:00 e terminano alle ore 5:00 del giorno successivo.

Dal 21 giugno 2021, in zona gialla, cessano di applicarsi i limiti orari agli spostamenti. Infine, nelle zone bianche non si applica il coprifuoco.

Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, però, non ci sta. A Mattino Cinque ha detto: «Il coprifuoco è una cosa inutile e allontana anche i turisti, + una misura illegittima in uno Stato democratico che non ha il diritto di dirti quando puoi uscire di casa. Va abolito e va abolito oggi».