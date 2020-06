Le parole del capo del Comitato scientifico del governo francese

La Francia ha annunciato che la pandemia da coronavirus è «sotto controllo». La comunicazione proviene da Jean-François Delfraissy, presidente del Comitato scientifico del Governo francese, citato da France Inter Radio.

«Il virus sta ancora circolando, soprattutto in alcune regioni, ma sta circolando lentamente. Dove avevamo decine di migliaia di casi al giorno, circa 80mila nuovi casi al giorno all’inizio di marzo prima del lockdown, ora stiamo di avere circa mille casi».

«Questo mostra che c’è un’importante riduzione – ha aggiunto l’immunologo – e abbiamo tutti gli strumenti per individuare questi nuovi casi. Abbiamo i test, abbiamo un intero sistema per isolare e tracciare i contatti, che ovviamente impedisce la diffusione».

Il consiglio scientifico ha pubblicato, inoltre, un nuovo parere che raccomanda di preparare «quattro probabili scenari» per i prossimi mesi, passando da una epidemia sotto controllo a un degrado critico. «Crediamo che lo scenario numero uno, un’epidemia controllata, sia il più probabile che si verifichi. Ha a che fare sia con le conseguenze del contenimento, che con il fatto che questo virus può essere sensibile a una certa forma di temperatura», ha spiegato Delfraissy.

Al momento in Francia, i pazienti in terapia intensiva sono poco più di 1000, contro gli oltre 7mila di due mesi. Le vittime, invece, sono in totale 29.065.