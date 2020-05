L'idea del sindaco di La Grande-Motte

La Grande-Motte è un comune francese di 8.522 abitanti del dipartimento dell’Hérault dove è stato organizzato un modo ‘statico’ per preservare il distanziamento sociale in spiaggia.

Innanzitutto, ogni bagnante prenota online e gratuitamente sul sito web dell’ufficio turistico la propria postazione per prendere il sole. Inoltre, tale piazzola è limitata da quattro paletti di legno e una corda. Un metodo semplice, senza il ricorso ad alcun plexiglass e privo di impatto per l’ambiente che, stando a quanto si legge sui media francesi, è stato molto apprezzato dai bagnanti.

L’idea proviene del sindaco Stéphan Rossignol, autorizzata dalla prefettura di Hérault. Chi vuole, quindi, può prendere il sole senza ansie e seguire i percorsi stabiliti per giungere in acqua: ci sono quelli che bisogna seguire per andare verso il mare e altri per tornare nelle proprie piazzole.

Il costo di tutto questo? Circa 20mila euro per il Comune.

Che ne pensate?