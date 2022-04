Si tratta di un ricombinante

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha confermato un’altra variante del coronavirus, chiamata XE, un ricombinante dei ceppi BA1 e BA2 di Omicron. Attualmente, però, è difficile affermare quali saranno le conseguenze (e se ci saranno) sulla pandemia. Cosa sappiamo.

Nel dettaglio, il ceppo XE è, come accennato, un ricombinante di Omicron BA1 e BA2. Una variante ricombinante si verifica quando un individuo viene infettato da più di una variante che si ricombinano tra loro, condividendo il materiale genetico. Il ceppo XE ha finora infettato 637 persone nel Regno Unito. E, per il momento, non sono stati segnalati di altri casi altrove.

Questa nuova variante otrebbe avere una contagiosità del 10% maggiore rispetto a Omicron 2. L’OMS, infatti, ha siegato che questa variante XE potrebbe avere “vantaggio del tasso di crescita di circa il 10% rispetto a BA.2, ma questo dato richiede un’ulteriore conferma”. Tuttavia, finché non verranno riportate “significative differenze nella trasmissibilità” del mutante “e nelle caratteristiche della malattia” che provoca, “inclusa la gravità”, Xe verrà considerata una variante appartenente alla ‘famiglia’ Omicron.

In attesa di saperne di più, è giusto ricordare che i sintomi del Covid-19 variano da persona a persona ed è molto importante conoscerli. Infatti, mentre il coronavirus ha un impatto lieve sulla maggioranza degli infettati, su altri, però, può provocare seri problemi di salute.