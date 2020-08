Le parole della cantante emiliana su Twitter

Elettra Lamborghini, la popolare cantante bolognese, ha deciso di cancellare tutti i concerti in programma a causa dell’aumento dei contagi da coronavirus.

Lo ha annunciato la stessa 26enne in un tweet che in pochi minuti ha raccolto migliaia di like: «Ho deciso di cancellare tutti i miei concerti vista la situazione Covid… riconosco che non è il momento», ha cinguettato Elettra. «Ci è stata data l’opportunità e vi ringrazio tutti, ma non siamo ancora pronti».

Lamborghini, tuttavia, è finita nell’occhio del ciclone dei social. Il motivo? L’assembramento che si è formato ieri, sabato 15 agosto, al Praja di Gallipoli, una delle discoteche più famose del Salento, in Puglia. Tante le persone presenti ed è davvero difficile vedere qualcuno con la mascherina addosso…

“Elettra Lamborghini”:

Intanto, a proposito di discoteche, si aspetta l’esito di un incontro urgente tra il Governo Conte e le Regioni proprio sulla possibilità di chiuderle in tutta Italia.