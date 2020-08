Covid19, Eliana Michelazzo trasportata d’urgenza in ospedale

Redazione di

28/08/2020

Eliana Michelazzo, ex manager di Pamela Prati e volto noto televisivo dopo il caso Mark Caltagirone, è stata trasportata d’urgenza al policlinico Umberto I di Roma. Lo ha appreso l’Adnkronos. Ieri la donna, 40 anni, aveva rivelato di essere risultata positiva al Covid-19, dopo avere trascorso il Ferragosto al Billionaire, il locale di Porto Cervo, in Sardegna, di proprietà di Flavio Briatore. Eliana Michelazzo ha raccontato: «Sono stata portata con l’ambulanza al pronto soccorso del Gemelli, mi hanno fatto i prelievi e aspetto i risultati. Mi sono svegliata con del sangue in gola e molto affanno, mi sono spaventata e ho chiamato di corsa il 112». Sul locale di Briatore, lo stesso imprenditore, in un’intervista rilasciata a La Stampa, ha detto: «Al Billionaire abbiamo sempre rispettato le regole, facendo entrare il giusto numero di persone. Ma vedendo come andavano le serate non bastava contingentare gli ingressi e predicare il distanziamento: non ci può fare nulla nessuno se fai entrare 100 persone in mille metri quadri e loro stanno tutte appiccicate. Stiamo seguendo ora dopo ora le condizioni di tutti. Stanno tutti bene a parte un ragazzo che aveva precedenti patologie. Posso solo dirle che non appena è scattato l’allarme abbiamo disposto il tampone per tuttiidipendenti».

