I dati delle ultime 24 ore

In Francia, Spagna e Regno Unito l’emergenza coronavirus è sempre alta.

FRANCIA – Nelle ultime 24 ore sono stati rilevati 10.008 nuovi casi. Il giorno prima erano stati rilevati 5.298 casi (ma di lunedì si registrano meno casi perché di domani i laboratori di analisi sono chiusi). Nelle ultime 24 ore, a causa del Covid-19, sono morte 68 persone, che hanno portato il totale a 31.416 vittime. Il numero di pazienti che entrano in terapia intensiva è ulteriormente aumentato, con 651 nuovi pazienti ricoverati negli ultimi 7 giorni, 13 in più in 24 ore.

SPAGNA – Il ministero della Sanità spagnola ha annunciato che 241 persone sono morte a causa del coronavirus nelle ultime 24 ore. Lo riporta El Pais. Si tratta del numero più alto di vittime dall’inizio della seconda ondata di Covid-19. Durante la prima ondata il record di morti eè stato di 950 in un solo giorno. Nelle ultime 24 ore, poi, si sono registrati 3.125 casi.

REGNO UNITO – Il Regno Unito ha registrato altri 4.926 casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, l’incremento giornaliero più alto da inizio maggio quando c’è stato il record di 5.614 contagi. I decessi sono stati 37. Il premier britannico Boris Johnson ha annunciato nuove misure restrittive per contrastare l’epidemia di Covid-19 a fronte dell’impennata di casi.

In Olanda, poi, è stato segnato un nuovo record di contagi di Covid-19: 13.471 nell’ultima settimana, con un aumento di oltre il 60% rispetto alla settimana precedente quando erano 8.265. In Svizzera, infine, sono stati registrati 286 casi di coronavirus in 24 ore su 7.949 test effettuati, secondo i dati odierni dell’Ufficio federale della sanità pubblica (Ufsp). Ci sono stati anche 3 nuovi decessi e 14 ricoveri in più.