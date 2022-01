La coppia era molto nota in Francia

La star della televisione francese Igor Bogdanoff è morto all’età di 72 anni.

Il decesso del personaggio TV è avvenuto appena sei giorni dopo quello del fratello gemello Grichka, scomparso il 28 dicembre, ricoverato in ospedale il 5 dopo la positività al coronavirus. Entrambi sono morti dopo avere contratto il Covid-19 ma la notizia della causa non è stata confermata dalla famimglia.

Sui social media l’agente di Igor ha comunicato: “In pace e amore, circondato dai suoi figli e dalla sua famiglia, Igor Bogdanoff è partito per la luce lunedì 3 gennaio 2022”. Sposato ma separato dalla scrittrice Amélie de Bourbon-Parme, Igor lascia sei figli.

In Francia Igor e Grichka erano noti per la loro carriera televisiva e per avere co-presentato la serie di fantascienza degli anni 80 Temps X. Igor aveva un dottorato di ricerca in fisica teorica presso l’Università della Borgogna. I gemelli sono stati anche associati alla comunità delle criptovalute dopo che Grichka ha affermato di aver contribuito al codice sorgente del bitcoin, come riportato dal Sun.

I gemelli hanno costantemente negato che le loro caratteristiche facciali sorprendenti e corrispondenti fossero il risultato di un intervento di chirurgia plastica.

Secondo quanto riportato da Le Monde, citando amici intimi, i fratelli erano entrambi non vaccinati. Luc Ferry, professore di filosofia ed ex ministro dell’Istruzione e amico di entrambi i fratelli, ha dichiarato: “Essendo molto atletici, senza un grammo di grasso, credevano che il vaccino fosse più pericoloso. Non si sono mai ammalati”.