La decisione del presidente del Land Markus Soder

In Germania non si arresta la crescita dei nuovi casi di coronavirus. Di conseguenza, la Baviera ha annullato tutti i mercatini di Natale.

Inoltre, come riportato dallo Spiegel, i club, i bar e tutti i ristoranti della vita notturna saranno nuovamente chiusi. Lo ha annunciato il presidente del Land Markus Söder dopo una riunione del suo gabinetto a Monaco di Baviera.

La Baviera ha introdotto anche restrizioni di contatto per le persone non vaccinate: possono incontrarsi un massimo di cinque persone di due nuclei familiari. I bambini di età inferiore ai 12 anni, così come quelli che sono stati vaccinati, non sono inclusi.

Nelle ultime 24 ore, la Germania ha fatto registrare 52.970 nuovi casi di positività al coronavirus, con 201 decessi.

Jens Spahn, il ministro della Sanità tedesco ha detto: “Ci troviamo in una situazione in cui non possiamo escludere alcuna ipotesi”, compreso un nuovo lockdown che riguardi anche le persone già vaccinate contro il Covid-19.