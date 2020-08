C'è preoccupazione in Germania

Altra impennata di nuovi casi di Covid-19 in Germania nelle ultime 24 ore: 1.445. Lo ha reso noto il Robert Koch Institute (RKI), l’agenzia governativa incaricata dal governo di Berlino di monitorare l’andamento della pandemia in Germania, che ha così aggiornato a 219.964 il totale delle persone contagiate. Sono, invece 9.211 le persone morte per le complicanze legate all’infezione, quattro in più rispetto a ieri.

Bisogna tornare allo scorso primo maggio per trovare un numero più alto, con 1639 casi. Si tratta di un trend «preoccupante», ha commentato il centro epidemiologico nazionale: un ulteriore aggravamento della situazione deve essere assolutamente evitato», ha continuato l’RKI. I Laender più colpiti dai nuovi casi di Covid-19 sono il Nord-Reno Vestfalia e Amburgo.

Il ministro della Sanità Jens Spahn aveva già ieri definito l’aumento della diffusione del Covid-19 «inquietante» e il portavoce di Angela Merkel ha rinnovato l’appello al rispetto delle regole fondamentali (distanziamento sociale di almeno un metro, mascherine nei luoghi affollati, lavarsi spesso le mani).

Inoltre, a Berlino ha richiuso i battenti una scuola poco dopo la fine delle ferie. Come riferiscono i media tedeschi, la decisioneè stata presa dopo che un docente di un istituto è risultato positivo al Covid-19. «Si tratta di una chiusura precauzionale», ha affermato da parte sua l’assessorato per l’istruzione della capitale tedesca. Le lezioni erano ricominciate lo scorso lunedì, senza la distanza minima di 1,5 metri ma con l’obbligo della mascherina in tutti gli edifici scolastici, anche se non durante le lezioni.

La tendenza al rialzo dei casi, comunque, viene registrata in quasi tutta l’Europa. Nella serata di ieri la direzione della sanità francese ha comunicato un aumento significativo dei nuovi contagi nel Paese: 2.524 nelle ultime 24 ore.