Le sue parole su Instagram

Gerry Scotti è tornato a casa, finalmente guarito dal Covid-19. Il popolare conduttore televisivo su Instagram ha condiviso uno scatto e queste parole: «A casa, finalmente. Grazie a tutti voi, al vostro affetto e grazie a tutti i medici, infermieri e collaboratori di Humanitas che ci hanno creduto prima di me. Un abbraccio a chi ha vissuto insieme a me questa esperienza: non vi dimenticherò».

Il commento di Rudy Zerby, suo collega a Tu sì que vales, il talent show con anche Maria De Filippi, Te Mammuccari, Sabrina Ferilli e Belen Rodriguez: «Sono felice come un bambino al luna park!! Bentornato amico mio!».

Gerry Scotti, 64 anni, aveva comunicato di essere stato contagiato dal coronavirus il 26 ottobre scorso, sempre con un post su Instagram: «Volevo essere io a dirvelo: ho contratto il COVID-19. Sono a casa, sotto controllo medico. Grazie a tutti per l’affetto e l’interessamento». Pochi giorni, dopo, però, la notizia del ricovero con tanto di riferimento, poi smentito dal suo ufficio stampa, a una decina di giorni di terapia intensiva.

