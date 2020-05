I dati della Protezione Civile

La Protezione Civile ha aggiornato il dato dell’epidemia di Covid-19 in Italia.

POSITIVI: Continua il calo delle persone attualmente positive al coronavirus. Sono, infatti, 98.467 le persone ancora positive al virus, 1.513 in meno di ieri. Il numero di nuovi casi su base quotidiana è di 1.075, in diminuzione rispetto a ieri quando erano stati 1.221. Il numero totale di persone contagiate dall’inizio dell’emergenza sale invece a 213.013.

GUARITI: Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale a 85.231, con un incremento di 2.352 persone rispetto a ieri.

DECESSI: Sono salite a 29.315 le vittime per coronavirus in Italia, con un incremento di 236 in un giorno. In sei regioni – Umbria, Sardegna, Valle d’Aosta, Calabria, Basilicata e Molise – non si registrano morti nelle ultime 24 ore.

RICOVERATI: Continua il calo dei ricoverati in terapia intensiva per coronavirus: ad oggi sono 1.427, 52 in meno rispetto a ieri. In Lombardia sono 509, 23 meno di ieri.