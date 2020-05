I dati della Protezione Civile sul coronavirus in Italia

La Protezione Civile ha aggiornato i dati dell’epidemia di coronavirus in Italia.

CASI: Sotto quota 500 il numero nuovi positivi Covid-19, mai così pochi dal 2 marzo scorso. Tuttavia, pesa il calo del numero dei tamponi, poco più della metà rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 451 nuovi positivi che portano il totale a 225.886. Si tratta di 224 casi in meno rispetto al dato di ieri.

GUARITI: Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale a 127.326, con un incremento di 2.150 persone rispetto a ieri.

DECESSI: Calano anche i decessi su base quotidiana: 99. Il totale delle vittime sale a 32.007. Ieri i morti erano stati 145.

RICOVERATI: Tra gli attualmente positivi 749 sono in cura presso le terapie intensive, 13 pazienti in meno rispetto a ieri; mentre 10.207 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 104 pazienti. Sono invece 1.681 le persone uscite dall’isolamento domiciliare. Quanto al numero dei tamponi totali effettuati arriva a 3.041.366, 36.406 nelle ultime 24 ore ma poco più della metà dei 60.101 del giorno precedente. Infine, Umbria, Sardegna, Calabria e Basilicata, non fanno registrare nuovi casi.

IL DETTAGLIO: Gli attualmente positivi sono 27.073 in Lombardia (-357), 9.874 in Piemonte (-365), 5.525 in Emilia-Romagna (-131), 4.004 in Veneto (-37), 2.573 in Toscana (-229), 2.339 in Liguria (-117), 3.826 nel Lazio (-84), 2.315 nelle Marche (-250), 1.673 in Campania (-23), 248 nella Provincia autonoma di Trento (-53), 1.995 in Puglia (-22), 1.539 in Sicilia (-16), 621 in Friuli Venezia Giulia (-33), 1.413 in Abruzzo (-9), 307 nella Provincia autonoma di Bolzano (-7), 77 in Umbria (-1), 380 in Sardegna (-25), 60 in Valle d’Aosta (-8), 401 in Calabria (-21), 93 in Basilicata (-11), 217 in Molise (+1). Quanto alle vittime, sono in Lombardia 15.543 (+24), Piemonte 3.632 (+20), Emilia-Romagna 3.986 (+13), Veneto 1.803 (+9), Toscana 989 (+5), Liguria 1.367 (+12), Lazio 628 (+6), Marche 984 (+0), Campania 399 (+3), Provincia autonoma di Trento 453 (+0), Puglia 471 (+1), Sicilia 267 (+0), Friuli Venezia Giulia 320 (+1), Abruzzo 388 (+3), Provincia autonoma di Bolzano 291 (+1), Umbria 73 (+0), Sardegna 126 (+1), Valle d’Aosta 143 (+0), Calabria 95 (+0), Basilicata 27 (+0), Molise 22 (+0). I tamponi effettuati sono 3.041.366, con un incremento di 36.406 rispetto a ieri. Le persone sottoposte a tampone sono 1.959.373.