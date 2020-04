I dati della Protezione Civile sul coronavirus in Italia

La Protezione Civile ha aggiornato i dati dell’epidemia di coronavirus in Italia.

POSITIVI: Sono 104.657 i positivi al coronavirus, con un decremento rispetto a ieri di 548 casi. Dall’inizio dell’emergenza sono state contagiate 203.591 persone mentre i nuovi casi da ieri sono 2.086.

GUARITI: Sono 2.311 i guariti dal coronavirus nelle ultime 24 ore che portano il totale delle persone che hanno superato il virus a 68.941.

VITTIME: Sono 323 i morti con coronavirus registrati nelle ultime 24 ore. Così il totale delle vittime sale a 27.682.

RICOVERATI: Prosegue ancora il trend in calo dei ricoveri in terapia intensiva per coronavirus: ad oggi sono 1.795, 68 in meno rispetto a ieri. Di questi, 634 sono in Lombardia, 21 in meno rispetto a ieri. Dei 104.657 malati complessivi, 19.210 sono ricoverati con sintomi, 513 in meno rispetto a ieri, e 83.652 sono quelli in isolamento domiciliare.