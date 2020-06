Il documento è stato condiviso su Facebook dal dr. Bassetti

Matteo Bassetti, direttore della clinica di Malattie infettive del policlinico San Martino di Genova, su Facebook ha pubblicato una nota congiunta, firmata da 10 colleghi «scientificamente indipendenti sullo stato attuale della situazione COVID-19 in Italia».

Nel testo si legge che «evidenze cliniche non equivoche da tempo segnalano una marcata riduzione dei casi di Covid-19 con sintomatologia. Il ricorso all’ospedalizzazione per sintomi ascrivibili all’infezione virale è un fenomeno ormai raro e relativo a pazienti asintomatici o paucisintomatici. Le evidenze virologiche, in totale parallelismo, hanno mostrato un costante incremento di casi con bassa o molto bassa carica virale. Sono in corso studi utili a spiegarne la ragione. Al momento la comunità scientifica internazionale si sta interrogando sulla reale capacità di questi soggetti paucisintomatici e asintomatici di trasmettere l’infezione».

Il documento è stato sottoscritto, oltre che da Matteo Bassetti, anche da Arnaldo Caruso, Massimo Clementi, Luciano Gattinoni, Donato Greco, Luca Lorini, Giorgio Palù, Giuseppe Remuzzi, Roberto Rigoli e Alberto Zangrillo.

LEGGI ANCHE: Il tennista Novak Djokovic positivo al Covid-19.