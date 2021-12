Il bollettino COVID-19 di martedì 28 dicembre 2021

Nelle ultime 24 ore, in Italia, ci sono stati 78.312 nuovi casi di Covid-19. In netto aumento rispetto a ieri, lunedì 27 dicembre, quando sono stati 30.810. Si tratta di un record: mai così tanti contagi giornalieri dall’inizio della pandemia. Quindi, il totale dei contagi assoluto è ora di 5.756.412, +1,38% rispetto a ieri. Così il bollettino quotidiano del Ministero della Salute.

I decessi sono stati 202 contro i 142 di ieri, per cui il bilancio totale dei decessi è di 136.955. I tamponi effettuati sono stati 1.034.677 (perla prima volta sopra il milione) contro i 343.968 ieri. Quindi, il tasso di positività (rapporto tamponi – positivi) è sceso dall’8,9% al 7,6%.

Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 1.145, 19 in più rispetto a ieri. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 11.234, più 385. I dimessi/guariti sono 16.746, per un totale di 5.020.601 dall’inizio dell’epidemia. Gli attualmente positivi salgono a 598.856.

In tante Regioni sono stati registrati record di nuovi casi dall’inizio della pandemia, come in Lombardia (28.795) e Campania (7.100). In Sicilia quasi 3mila.