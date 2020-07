I dati del Ministero della Salute sul coronavirus in Italia

Il Ministero della Salute ha aggiornato i dati dell’epidemia di COVID-19 in Italia.

CONTAGIATI: Sono 114 i nuovi contagiati nelle ultime 24 ore, in calo rispetto ai 169 di ieri. Il numero totale dei casi sale a 243.344. Gli attualmente positivi. invece, sono 12.919, in calo di 238 rispetto a ieri.

MORTI: Le vittime sono 17, ancora in aumento dopo le 13 di ieri. I decessi sono saliti così a 34.984. Nessun caso di morti con coronavirus in 12 regioni italiane nelle ultime 24 ore. Le regioni sono Basilicata, Molise, Valle d’Aosta, Calabria, Sardegna, Umbria, Trentino Alto Adige, Sicilia, Friuli Venezia Giulia, Puglia, Campania e Marche. Nelle altre regioni, tre decessi in Lombardia, Piemonte e Toscana, due in Emilia-Romagna, Veneto e Liguria, uno in Lazio e Abruzzo.

GUARITI: I guariti sono 195.441, con un incremento di 335 nelle ultime 24 ore.

RICOVERATI: Restano in terapia intensiva 60 pazienti (27 in Lombardia, -5 rispetto a ieri), mentre sono 777 i pazienti ricoverati con sintomi (+9). Sono 12.082 i pazienti in isolamento domiciliare (-242).