I dati del Ministero della Salute sul coronavirus in Italia

Nelle ultime 24 ore sono stati 320 i nuovi contagi da coronavirus in Italia, in diminuzione rispetto a ieri quando erano stati 479. Il totale da inizio pandemia sale così a 254.235. È quanto emerge dal bollettino diffuso dal ministero della Salute.

Oggi si registrano quattro decessi, il numero delle vittime sale, pertanto, a 35.400. Il totale degli attualmente positivi è di 14.867, di questi 810 sono ricoverati con sintomi, 68 sono in terapia intensiva e 13.999 in isolamento domiciliare. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 30.666, per un totale di 7.588.083.

La Basilicata e il Molise sono le due uniche Regioni che non hanno fatto registrare neanche un caso.