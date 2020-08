I dati del Ministero della Salute sul coronavirus in Italia

Nelle ultime 24 ore sono stati 947 i nuovi contagi da coronavirus in Italia, in aumento rispetto a ieri quando erano stati 845. Il totale da inizio pandemia sale così a 257.065. È quanto emerge dal bollettino diffuso dal ministero della Salute.

Nelle ultime 24, poi, sono morte altre 9 persone a causa del Covid-19. Il bilancio sale così a 35.427 vittime. Ieri i decessi erano stati 6. I guariti/dimessi sono 204.960 (+274).

I ricoverati totali sono 988, 37 in più di ieri, di cui 69 in terapia intensiva, ovvero uno in più. Gli attuali positivi, pertanto, sono 16.678. Tamponi effettuati: 7.862.592 (+71.996).

Regioni con il maggiore aumento percentuale rispetto a ieri: Sardegna +2,68%, Lazio +1,46%, Umbria +1,39%, Campania +1,23%, Sicilia +1,14%.