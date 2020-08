I dati del Ministero della Salute sul coronavirus in Italia

Calano i contagi per il coronavirus in Italia: sono 878 (contro i 953 di ieri) i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. Sono 4 i morti, lo stesso numero di ieri, portando così il totale a 35.445. I tamponi sono stati 72.341, quasi 30 mila più di ieri, secondo i dati del ministero della Salute.

Gli attualmente positivi sono 19.174. I dimessi/guariti sono stati 353 e il totale è così salito a 206.015. Salgono di 14 i ricoverati e così in tutto sono 1.124. Un posto in più occupato in terapia intensiva, per cui adesso sono 66.

Il totale dei contagi in Italia dall’inizio dell’epidemia è di 261.174.

Le Regioni con il maggiore aumento percentuale rispetto a ieri: Campania +2,36%, Sardegna +1,86%, Umbria +1,76%, Lazio +1,42% e Puglia +0,97%.