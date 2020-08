I dati del Ministero della Salute sul coronavirus in Italia

Aumentano i contagi per il coronavirus in Italia: sono 1.367 (contro gli 878 di ieri) i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. Sono 13 i morti, 9 in più rispetto a ieri quando sono stati 4, portando così il totale a 35.458. I tamponi sono stati 93.529, quasi 21 mila più di ieri, secondo i dati del ministero della Salute.

Gli attualmente positivi sono 20.753. I dimessi/guariti sono stati 314 e il totale è così salito a 206.329. Nessun ricoverato in più e così in tutto restano 1.124. Tre posti in più occupati in terapia intensiva, per cui adesso sono 69.

Il totale dei contagi in Italia dall’inizio dell’epidemia è di 262.540.

Le Regioni con il maggiore aumento percentuale rispetto a ieri: Sardegna +2,85% Campania +2,26% Molise +1,76% Lazio +1,58% Toscana +1,43%.